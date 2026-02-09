ARC Raiders vola | 12 milioni di copie vendute assicurano il futuro di Embark Studios e nuovi investimenti

ARC Raiders ha superato ogni aspettativa vendendo 12 milioni di copie. Il successo ha portato stabilità e maggiori investimenti per Embark Studios. Ora lo studio guarda al futuro con più sicurezza, in un mercato videoludico sempre più incerto.

Il successo oltre le aspettative di ARC Raiders, lo sparatutto a estrazione sviluppato da Embark Studios, ha garantito allo studio una “stabilità e sicurezza a lungo termine”, consentendo di consolidare la sua posizione in un mercato videoludico attualmente caratterizzato da incertezze e ristrutturazioni. Il titolo ha venduto oltre 12 milioni di copie su PC e console a partire dal lancio di ottobre 2025, cambiando radicalmente le prospettive future per l’azienda con sede a Stoccolma. Un vento di ottimismo soffia su Embark Studios. Il CEO, Patrick Söderlund, ha espresso un profondo sollievo, sottolineando come le performance di ARC Raiders abbiano protetto l’azienda in un periodo particolarmente delicato per l’industria dei videogiochi.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su ARC RAIDERS

Ultime notizie su ARC RAIDERS

