Il ministro degli Esteri iraniano ha dichiarato che la sua visita in Pakistan è stata finalizzata a valutare la reale intenzione degli Stati Uniti di impegnarsi in un percorso diplomatico. Ha sottolineato l’importanza di capire se Washington sia effettivamente interessata a negoziati e ha aggiunto che l’Iran rimane aperto al dialogo, ma senza ulteriori dettagli sulle prossime mosse. La visita in Pakistan si inserisce in un quadro di relazioni regionali e di tensioni internazionali.

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato che la sua visita in Pakistan è stata "molto fruttuosa" e ha elogiato "l'impegno e gli sforzi fraterni" di Islamabad per contribuire a ristabilire la pace nella regione, esprimendo al contempo dubbi sulla serietà dell'impegno diplomatico degli Stati Uniti. In un post su X, Araghchi ha affermato di aver condiviso la posizione dell'Iran su un "quadro praticabile per porre fine in modo permanente alla guerra contro l'Iran", aggiungendo: "Devo ancora vedere se gli Stati Uniti prendono davvero sul serio la diplomazia". Lo scrive Iran International....🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Araghchi, 'bisogna capire se gli Usa sono davvero seri sulla diplomazia'

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