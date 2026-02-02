Usa-Iran via alla diplomazia | venerdì a Istanbul incontro Araghchi-Witkoff

Venerdì a Istanbul si tiene un incontro tra gli Stati Uniti e l’Iran, con la Turchia come mediatrice. Steve Witkoff, inviato speciale di Trump, e Abbas Araghchi, ministro degli Esteri di Teheran, si incontrano per cercare di riaprire un canale diplomatico. La tensione tra Washington e Teheran resta alta, ma questa iniziativa mostra che anche le vie diplomatiche sono ancora aperte.

La pressione militare americana sull’ Iran continua ma tra Washington e Teheran è pronta a tornare anche la diplomazia e la grande mediatrice è la Turchia di Recep Tayyip Erdogan, attore sempre più strategico nel Grande Medio Oriente e che venerdì ospiterà a Istanbul l’incontro tra Steve Witkoff, inviato speciale del presidente Usa Donald Trump, e Abbas Araghchi, ministro degli Esteri della Repubblica Islamica. La Turchia media, la diplomazia avanza. Una prospettiva sbloccata alla fine della scorsa settimana, quando Araghchi a Ankara ha incontrato Erdogan e l’omologo turco Hakan Fidan, da oltre un mese in prima linea per chiedere che la risposta alle proteste che sconvolgevano l’Iran non portassero a un attacco potenzialmente destabilizzante al Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

L'Iran potrebbe riaprire i canali di dialogo con gli Stati Uniti già nei prossimi giorni.

Le tensioni tra Iran e Stati Uniti potrebbero ridursi nei prossimi giorni.

Argomenti discussi: L’Iran in massima allerta, esplode un edificio sul Golfo. Trump: stanno negoziando; Iran, Trump: Teheran sta parlando con noi, stanno negoziando; Il fiato di Trump sull’Iran. Teheran: Negozieremo ma basta minacce; Usa e Teheran trattano. Iran: Italia chiude consolato fino a migliori condizioni - Giordania: Non saremo la base per un eventuale raid Usa.

Iran e Medio Oriente, aperto valico di Rafah: bimbo di tre anni ucciso a Gaza. LIVELeggi su Sky TG24 l'articolo Iran e Medio Oriente, aperto valico di Rafah: bimbo di tre anni ucciso a Gaza. LIVE ... tg24.sky.it

Iran, Khamenei: Un attacco Usa porterà a una guerra regionale. LIVELa guida suprema iraniana, l'ayatollah Ali Khamenei, ha lanciato l'allarme su una guerra regionale in caso di attacco da parte degli Usa. Gli Stati Uniti devono essere consapevoli che qualsiasi ... tg24.sky.it

Iran, Teheran ha ordinato l'inizio dei colloqui con gli Usa L'iniziativa è stata presa dal presidente Masoud Pezeshkian. L'orario e il luogo dell'incontro non sono ancora stati definiti facebook

#TG2000 - #Iran, vertice con gli #USA. Cresce speranza per accordo #2febbraio #Trump #Teheran #MedioOriente #Khamenei #Pasdaran #IranProtests #Esteri #NEWS #TV2000 @tg2000it x.com