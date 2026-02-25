Terno da 22.500 euro a Napoli | la vita cambia con un colpo di fortuna

Un terno al Lotto da 22.500 euro è stato centrato a Sant’Antonio Abate, in provincia di Napoli, durante l’estrazione di martedì 24 febbraio. La vincita è avvenuta sulla ruota di Bari nel punto vendita di via Stabia. L’ultima estrazione del Lotto ha distribuito premi per 3,8 milioni di euro in tutta Italia, con un totale di oltre 229 milioni di euro dall’inizio del 2026. La notizia della vincita ha portato nella piccola località campana, dove il terno fortunato ha acceso i riflettori su un’altra storia di fortuna al gioco. La somma vinta rappresenta un cambiamento significativo ha centrato i numeri fortunati, in un momento in cui il Lotto continua a distribuire premi in tutta la penisola. Sant’Antonio Abate, noto per la sua tranquillità e la sua posizione nella provincia di Napoli, si trova ora al centro dell’attenzione grazie a questa vincita. La ruota di Bari, su cui è stato centrato il terno, è una delle più giocate nel Sud Italia, e questa vittoria potrebbe incentivare ulteriormente l’interesse per il gioco del Lotto nella regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

