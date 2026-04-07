A Montedecoro, un residente ha vinto 500 mila euro con un biglietto della lotteria istantanea. L’uomo ha acquistato il biglietto in un negozio locale e, dopo averlo grattato, ha scoperto di aver vinto questa somma. La notizia si è diffusa rapidamente tra la comunità, mentre il vincitore ha deciso di mantenere l’anonimato. La vincita rappresenta uno dei premi più alti registrati nella zona negli ultimi tempi.

La fortuna bussa silenziosa: 500 mila euro vinti con un Gratta e Vinci a Montedecoro. A volte la fortuna bussa quando meno te lo aspetti. È quello che è successo mercoledì scorso a Montedecoro, dove un uomo di mezza età ha visto cambiare la sua giornata – e forse la sua vita – grazie a un semplice biglietto del Gratta e Vinci. L’uomo, residente del posto e persona comune, si è fermato al Bar Eolo, lungo la Nazionale, con l’idea di acquistare tre biglietti della serie “ 100X”, ciascuno da 20 euro. Dopo averli grattati sul momento, la fortuna ha giocato a nascondino: due biglietti si sono rivelati perdenti e sono stati messi da parte senza troppo clamore. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Montedecoro, un colpo di fortuna che cambia la vita: 500 mila euro con un Gratta e Vinci

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Una vincita davvero importante è stata registrata mercoledì scorso a Montedecoro, frazione di #Maddaloni. Protagonista un uomo di mezza età del posto, una persona comune, che si è fermata al Bar Eolo lungo la Nazionale acquistando tre biglietti “100X” del - facebook.com facebook