Chiesto l' habeas corpus per 2000 Beagle in Usa destinati alla sperimentazione | primo caso negli Stati Uniti

Al tribunale dello Wisconsin arriva la richiesta di habeas corpus per 2000 cani Beagle destinati alla sperimentazione negli Stati Uniti. Le associazioni per il benessere degli animali chiedono che venga nominato un custode che tuteli questi cani, ancora detenuti dall’allevatore accusato di maltrattamenti. È la prima volta che si muove una richiesta del genere in America su un caso così grande.

Il tribunale dello Stato del Wisconsin dovrà rispondere alle istanze dei legali di due associazioni per il benessere degli animali che hanno invocato un principio del diritto anglosassone nato nel 1600 per ottenere la nomina di un custode che possa tutelare i 2000 Beagle lasciati all'interno di un allevamento il cui proprietario è stato già formalmente accusato di maltrattamento e crudeltà ma che per un accordo ancora li detiene.🔗 Leggi su Fanpage.it

