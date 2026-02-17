Anzio niente reti in mare | il fondale basso tiene in scacco i pescatori

A Anzio, le barche non trovano spazio in mare a causa del fondale basso che mette in difficoltà i pescatori. Le imbarcazioni più grandi rischiano di restare incagliate nella sabbia, impedendo loro di uscire normalmente. Questa situazione blocca le operazioni di pesca e crea problemi anche ai piccoli natanti che vogliono uscire per il mare.

Il sindaco ha scritto alla Regione chiedendo immediati interventi: bisogna rimuovere la sabbia che rende bassi i fondali Non possono uscire in mare perché, soprattutto i natanti più grandi, rischiano di restare incagliati nella sabbia. E’ critica la condizione in cui si trovano i pescherecci di stanza nel porto di Anzio. Le imbarcazioni attraccate restano cullate dalle timide onde anche quando, poco fuori dall’imboccatura, la bonaccia rende il mare mosso. I pescherecci, difronte a questo paradosso, restano allineati e con il motore spento: un danno per loro e per tutta l’economia della cittadina, l’unica bandiera blu della provincia di Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it

I pescatori sono tornati in mare. Ma nelle reti c'è soltanto fangoDopo la pausa natalizia, i pescatori di Ancona sono tornati in mare, ma purtroppo le reti sono state riempite solo di fango, compromettendo il pescato.

