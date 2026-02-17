Anzio niente reti in mare | il fondale basso tiene in scacco i pescatori
A Anzio, le barche non trovano spazio in mare a causa del fondale basso che mette in difficoltà i pescatori. Le imbarcazioni più grandi rischiano di restare incagliate nella sabbia, impedendo loro di uscire normalmente. Questa situazione blocca le operazioni di pesca e crea problemi anche ai piccoli natanti che vogliono uscire per il mare.
Il sindaco ha scritto alla Regione chiedendo immediati interventi: bisogna rimuovere la sabbia che rende bassi i fondali Non possono uscire in mare perché, soprattutto i natanti più grandi, rischiano di restare incagliati nella sabbia. E’ critica la condizione in cui si trovano i pescherecci di stanza nel porto di Anzio. Le imbarcazioni attraccate restano cullate dalle timide onde anche quando, poco fuori dall’imboccatura, la bonaccia rende il mare mosso. I pescherecci, difronte a questo paradosso, restano allineati e con il motore spento: un danno per loro e per tutta l’economia della cittadina, l’unica bandiera blu della provincia di Roma.🔗 Leggi su Romatoday.it
I pescatori sono tornati in mare. Ma nelle reti c’è soltanto fangoDopo la pausa natalizia, i pescatori di Ancona sono tornati in mare, ma purtroppo le reti sono state riempite solo di fango, compromettendo il pescato.
Leggi anche: Mare Adriatico: scoperta acqua dolce sotto il fondale marino, l’oro blu a portata di manoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
ANZIO (Roma) Eh Angelina! Spesso abbiamo una cosa bella davanti agli occhi e non la vediamo. Servirebbe la presenza al posto della distrazione. La fiducia al posto della chiusura del cuore. Ma tu certe cose non le sai, non devi dimostrare niente perché tu facebook