Anzio reti da pesca abusive per 10 km | Pericolo per bagnanti e navigazione

Nelle acque di Anzio, i militari della Capitaneria di Porto hanno scoperto reti da pesca abusive che si estendevano per circa 10 chilometri lungo la costa. L'operazione di controllo, svolta nell'ambito di attività di vigilanza ambientale, ha portato al sequestro di materiali illegali e alla segnalazione delle irregolarità alle autorità competenti. La presenza di queste reti rappresentava un rischio sia per i bagnanti che per la navigazione nella zona.

Anzio, 24 aprile 2026 – Nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo a tutela delle risorse marine e dell’ ambiente costiero, i militari della Capitaneria di Porto di Anzio hanno condotto un’operazione mirata al contrasto della pesca abusiva. L’attività, svolta lungo il litorale di competenza, ha consentito di individuare e rimuovere attrezzi da pesca illegali non segnalati e posizionati in violazione della normativa vigente. Nel corso dell’intervento sono state sequestrate complessivamente 7 reti da pesca, per una lunghezza totale pari a circa 10.000 metri. Le reti, potenzialmente pericolose sia per la fauna marina sia per la sicurezza della navigazione, sono state recuperate e poste sotto sequestro.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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