Anziano scomparso e ritrovato accoglie in casa con la moglie i poliziotti che lo hanno riaffidato ai familiari

Un uomo di oltre ottant’anni, che si trovava con la moglie fuori da un negozio di corso Sebastopoli a Torino, è scomparso mentre la donna effettuava alcune commissioni. Dopo alcune ore di ricerca, è stato ritrovato e riportato a casa. I poliziotti, intervenuti sul posto, hanno incontrato i familiari e hanno riportato l’anziano ai loro affetti. La coppia ha accolto i poliziotti nel loro domicilio.

Aveva accompagnato la moglie a fare delle commissioni e la stava aspettando fuori da un negozio di corso Sebastopoli, a Torino, quando quest’uomo ultraottantenne è scomparso. Dopo una notte di ricerche, nei giorni scorsi, la polizia lo ha ritrovato per strada. Era confuso, ma in buone condizioni.🔗 Leggi su Torinotoday.it Notizie correlate Anziano scomparso da Caserta, cadavere ritrovato in campagnaTempo di lettura: < 1 minutoE’ stato trovato senza vita nelle campagne di Garzano, frazione di Caserta, l’80enne Angelo Niespolo, allontanatosi dalla... Anziano scomparso dal Pronto soccorso, ritrovato dalla poliziaAgostino Mangione, 84 anni, sparito il 20 marzo dal Pronto soccorso dell'ospedale San Marco, è stato individuato "grazie al tempestivo intervento... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Ritrovato dopo 48 ore di apprensione l'anziano scomparso in zona Sacca; Ritrovato l’anziano scomparso da domenica; E’ stato ritrovato dopo ore l’anziano scomparso in zona Sacca; Modena, ritrovato l’anziano scomparso domenica. Ritrovato dalla polizia l'anziano 80enne scomparso dal quartiere FiladelfiaSi è conclusa con un lieto fine la vicenda di un uomo ultraottantenne scomparso nei giorni scorsi a Torino, dal quartiere Filadelfia. L’anziano è stato rintracciato dalla Polizia di Stato dopo ore di ... torinoggi.it Anziano scomparso e ritrovato, accoglie in casa con la moglie i poliziotti che lo hanno riaffidato ai familiariL’anziano e la sua famiglia hanno poi accolto gli agenti della polizia del commissariato San Paolo a casa loro, per ringraziarli dopo la disavventura a lieto fine. Era stata la figlia della coppia a ... torinotoday.it Senza esito le ultime ricerche di Giuseppe, l'anziano scomparso in Contrada Titolo di #Bernalda (#Matera) il 17 marzo. Il mistero dei conigli morti accanto al suo pollaio. Qualcuno ha informazioni utili Questa sera c'è "Chi l'ha visto", alle 21:20 in diretta su #R - facebook.com facebook