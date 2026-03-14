Un anziano di 80 anni è scomparso da Caserta e il suo corpo è stato ritrovato nelle campagne di Garzano, frazione del territorio. La scomparsa risale all’11 marzo, quando l’uomo si era allontanato dalla propria abitazione. Le autorità hanno individuato il corpo senza vita in un’area rurale, dopo aver avviato le ricerche.

Tempo di lettura: < 1 minuto E’ stato trovato senza vita nelle campagne di Garzano, frazione di Caserta, l’80enne Angelo Niespolo, allontanatosi dalla propria abitazione nella mattinata dell’11 marzo. Il corpo è stato rinvenuto dalle squadre di soccorso attivate dalla Prefettura di Caserta per la ricerca di persone scomparse e composte da vigili del fuoco del comando provinciale, carabinieri, polizia municipale e protezione civile. Per Niespolo era stato utilizzato ieri il piano per la ricerca delle persone scomparse attivato dalla Prefettura. Il palazzo del Governo ha anche diffuso la foto dell’anziano, con le sue caratteristiche fisiche, auspicando nella collaborazione dei cittadini. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Anziano scomparso da Caserta, cadavere ritrovato in campagna

Articoli correlati

Ritrovato senza vita l’anziano scomparso: il corpo lungo i binari tra Mili e TremestieriSi sono concluse tragicamente le ricerche di Gregorio Todaro, l’uomo di 83 anni scomparso lo scorso 23 gennaio.

Carabinieri eroi a San Bartolomeo in Galdo: anziano 80enne scomparso e ritrovato vivo sotto la neve in ipotermiaTempo di lettura: 3 minutiUna corsa contro il tempo e le condizioni estreme si è conclusa con un lieto fine grazie al pronto e straordinario...

Contenuti utili per approfondire Anziano scomparso

Discussioni sull' argomento Non torna a casa da 2 giorni, avviate le ricerche dell'80enne scomparso Angelo; Dall'Adda riemerge un cadavere: recuperato il corpo senza vita di un uomo; Caserta, attivato il Piano provinciale per le persone scomparse: ricerche in corso per l'80enne Angelo Niespolo; IL NOME E LA FOTO. CASERTA. 47enne scomparso da due settimane trovato morto in strada.

IL NOME E LA FOTO. CASERTA. 47enne scomparso da due settimane trovato morto in stradaCASERTA – È stato ritrovato senza vita il corpo di Francesco Di Cristina, 47 anni, originario di Portico di Caserta, del quale non si avevano più notizie da circa due settimane. Il cadavere è stato ... casertace.net

LENDINARA (RO). ANZIANO SETTANTENNE SCOMPARSO, RICERCHE CON SOMMOZZATORI E DRONI Le ricerche sono riprese alle prime luci dell’alba, rese difficili dalla fitta nebbia. L’allarme lanciato dai parenti ieri pomeriggio, 12 marzo: l’anziano, di se - facebook.com facebook

Anziano scomparso da 4 giorni a Iglesias, proseguono le ricerche. Anche i droni per cercare il 76enne Giuseppe Congia #ANSA x.com