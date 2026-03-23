Anziano scomparso dal Pronto soccorso ritrovato dalla polizia

Agostino Mangione, 84 anni, sparito il 20 marzo dal Pronto soccorso dell'ospedale San Marco, è stato individuato "grazie al tempestivo intervento della polizia di Stato" È stato ritrovato l'anziano scomparso nei giorni scorsi a Catania. Agostino Mangione, 84 anni, sparito il 20 marzo dal Pronto soccorso dell'ospedale San Marco, è stato individuato "grazie al tempestivo intervento della polizia di Stato". Lo riferisce in una nota la prefettura etnea. CataniaToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

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