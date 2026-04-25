Anziano in bicicletta investito da un' auto | è grave

Il 25 aprile, nella frazione di Chions, si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto un anziano in bicicletta e un'auto. L'episodio è avvenuto in via della Stazione, dove una vettura guidata da una giovane donna ha investito l’uomo, che si trovava sulla strada. Le condizioni dell’anziano sono risultate gravi, e sul posto sono intervenuti i soccorsi.

Grave incidente stradale a Chions nella giornata del 25 aprile. In via della Stazione un anziano in sella a una bicicletta è stato investito da una Lancia Ypsilon guidata da una giovane donna. L'uomo, dopo l'impatto con la parte anteriore dell'auto e con il parabrezza è caduto a terra sbattendo.🔗 Leggi su Pordenonetoday.it Cologne, investito in bicicletta: morto un uomo Notizie correlate Torino, anziano investito da un tram, è grave(Adnkronos) – Un uomo di 79anni è stato investito ieri sera da un tram in corso Svizzera a Torino. Investito in bicicletta a Carrara: grave un uomo di 46 anniCARRARA – Grave incidente stradale questa mattina (22 marzo) in viale delle Pinete a Carrara, dove un uomo di 46 anni, è rimasto seriamente ferito a... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Anziano in bicicletta investito da un'auto: è grave; Investito in viale Vespucci perde la vita in bicicletta; Investito in bici da un’auto, grave un anziano; Anziano in bicicletta travolto da un'auto, è morto sul colpo dopo un volo di diversi metri. Investe un adolescente e non si ferma, poi ripassa: anziano fermato da un testimoneQuindicenne travolto in bici nella rotatoria di viale Kennedy finisce in ospedale, non è grave. La posizione dell'automobilista al vaglio della Polizia Locale ... latinaoggi.eu Investito in viale Vespucci perde la vita in biciclettaÈ successo giovedì a mezzogiorno. L'uomo di 87 anni è stato travolto da un'auto. Indaga il reparto Motorizzato della polizia locale di Venezia ... veneziatoday.it Un anziano con la bandiera dell' #Ucraina e quella dell'Unione Europea è stato allontanato dagli organizzatori della manifestazione del 25 aprile a Bologna. Questa è la idea di democrazia di una certa parte politica. Parlano di libertà e cantano “bella ciao", m x.com Garessio festeggia i 108 anni del carabiniere più anziano d’Italia - facebook.com facebook