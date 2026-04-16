Torino anziano investito da un tram è grave

Un uomo di 79 anni è stato investito da un tram in corso Svizzera, a Torino, nella serata di ieri. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Azienda Zero, che hanno raggiunto l'ospedale Amedeo di Savoia con l'uomo in condizioni gravi. La dinamica dell'incidente è ancora in fase di accertamento.

(Adnkronos) – Un uomo di 79anni è stato investito ieri sera da un tram in corso Svizzera a Torino. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto all'altezza dell'ospedale Amedeo di Savoia. L'anziano è stato soccorso dai sanitari che lo hanno intubato e poi trasportato in ambulanza all'ospedale Maria Vittoria dove è stato ricoverato in codice. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Superstiti naufragio a Lampedusa, Fcei: “Un massacro, sotto choc chiedono dei figli”. Spacciatore con maiale al guinzaglio, arrestato a Roma. Sanità, da Bambino Gesù e Università Tor Vergata 23 nuovi infermieri laureati.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Incidente a Torino, uomo investito da un tram: è in gravi condizioniUn uomo di 79 anni è stato investito da un tram a Torino nella serata di mercoledì 15 aprile. Leggi anche: Uomo investito da un tram a Torino, salvato dopo essere rimasto incastrato sotto le ruote del mezzo Altri aggiornamenti Temi più discussi: Investito da un’auto in retromarcia, morto un 80enne alla Crocetta; Tragedia a Mirafiori: anziana travolta e uccisa da un pirata della strada; Tragedia alla Crocetta, pensionato muore investito da una Panda; Investito da auto in retromarcia a pochi passi da casa: muore un 82enne a Torino. Anziano travolto da un tram a San Donato: grave al Maria VittoriaPensionato investito da un tram ieri sera nel quartiere di San Donato, a Torino. Il 118 di Azienda Zero è intervenuto alle 21.33 in corso Svizzera, all'altezza dell'ospedale Amedeo di Savoia, per una ... torinoggi.it Torino, travolto da un tram: grave un uomo di 79 anniL’incidente in corso Svizzera, nei pressi dell’ospedale Amedeo di Savoia: trasportato in codice rosso al Maria Vittoria ... giornalelavoce.it 1927 - Torino - con la nuova automobile @Torino Piemonte Antiche Immagini - facebook.com facebook Escl. - #Torino molto soddisfatto della crescita del portiere Leonardo #Santer (già 8 cleen sheet in questa stagione con la Primavera). Ecco perché i dirigenti granata sono sempre più orientati a riscattare il classe 2007 dal #Trento. Contatti in corso. #calciom x.com