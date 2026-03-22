Investito in bicicletta a Carrara | grave un uomo di 46 anni

Questa mattina a Carrara, in viale delle Pinete, un uomo di 46 anni che stava pedalando in bicicletta è stato coinvolto in un incidente con un’auto. L’uomo è stato trasportato in ospedale con ferite considerate gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per i rilievi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

CARRARA – Grave incidente stradale questa mattina (22 marzo) in viale delle Pinete a Carrara, dove un uomo di 46 anni, è rimasto seriamente ferito a seguito di uno scontro con un’auto. La chiamata di emergenza è scattata alle 8.39 e ha mobilitato immediatamente i soccorsi per l’investimento dell’uomo a bordo di una bicicletta. Il ciclista ha riportato un grave politrauma ed è stato trasportato d’urgenza in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale di Massa. Valutate le condizioni critiche, i medici hanno disposto il trasferimento immediato presso l’ospedale di Cisanello a Pisa, effettuato tramite l’elisoccorso Pegaso per garantire la massima tempestività nel trattamento specialistico. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - Investito in bicicletta a Carrara: grave un uomo di 46 anni Articoli correlati Leggi anche: Costa Volpino, uomo di 53 anni investito in via Nazionale: è grave Sbanda, scende dall’auto e viene investito sulla superstrada: grave un uomo di 47 anniPerugia, 3 febbraio 2026 – Grave incidente sulla superstrada in direzione Perugia. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Investito in bicicletta a Carrara grave... Temi più discussi: Travolto e ucciso in bicicletta in via Battisti: identificata la conducente dell'auto pirata; 36enne investito in bici a Olginate mentre va al lavoro; Ragazzino di 12 anni investito in bicicletta da un’auto a Medole mentre va alla scuola media del paese; Incidente a Olginate con un ciclista investito: intervento d'urgenza dei soccorsi. Travolto in bici da un'auto, morto a Reggio EmiliaUn uomo è morto dopo essere stato investito da un'auto mentre si trovava a bordo della sua bicicletta. È successo a Reggio Emilia, poco dopo le 14. (ANSA) ... ansa.it Investito da un’auto mentre è in bicicletta: grave un bimbo di 9 anniGUASTALLA (Reggio Emilia) – Un incidente tra un’auto e una bicicletta è accaduto alle 13.10 a Guastalla, nella frazione di San Martino. In sella al mezzo a due ruote c’era un bambino di nove anni che ... reggionline.com Anziano investito in codice rosso facebook Montemurlo, investito da due auto mentre camminava. Muore a 42 anni x.com