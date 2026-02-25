Chiede il biglietto autista bus aggredito da branco di giovanissimi

Il dipendente dell'Air colpito con un telefono alla testa e costretto alle cure in ospedale. L'azienda di trasporti: "Panic button a bordo per la sicurezza del personale" Ancora un’aggressione a danni di un autista dell'Air Campania. L’episodio si è verificato nel pomeriggio sulla linea Mondragone-Aversa. Secondo le prime ricostruzioni, l’autista ha chiesto il biglietto a un gruppo di ragazzi saliti a bordo. Uno di loro lo ha prima strattonato e poi colpito alla testa con un cellulare. Poi si sono dati alla fuga. L’autista è stato soccorso dai sanitari e trasportato in ospedale. L’azienda ha immediatamente attivato le procedure interne per sostituire l’operatore e garantire la regolare ripresa del servizio. “Si tratta di un episodio grave e inaccettabile. 🔗 Leggi su Casertanews.it

