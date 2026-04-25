Stamattina è stato diffuso un documento che si presenta come il primo manifesto del 25 aprile, giorno della liberazione. Tra le sue righe si leggono riferimenti a diverse posizioni politiche, tra cui antifascisti, anticomunisti e antitotalitari. La pubblicazione arriva mentre si lavora alla prossima edizione del giornale, con la redazione impegnata a raccogliere ulteriori dettagli e contestualizzare i contenuti del testo.

Ecco la prima pagina "manifesto" del 25 aprile, Mentre siamo in redazione per preparare l'edizione di domani de Il Tempo, dove ci sarà spazio anche per le cose non belle che sono accadute oggi tra Roma e Milano, il direttore Daniele Capezzone illustra la copertina del numero di oggi, una prima da conservare: "Antifascisti sì, ma anche anticomunisti e antitotalitari". .🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Antifascisti? Sì, ma anche anticomunisti e antitotalitari

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