Antifascisti aggrediti con mazze e cinghie | per i fatti di CasaPound condannati anche quattro foggiani

Quattro foggiani sono stati condannati a due anni e 6 mesi per aver partecipato all’aggressione con mazze e cinghie ai danni di antifascisti, avvenuta a Bari al termine di una manifestazione contro le politiche dell’allora ministro Matteo Salvini, quando alcuni militanti di CasaPound sono passati alle mani sui manifestanti rivali, lasciando quattro di loro con ferite vistose.

I fatti risalgono al 21 settembre 2018, al termine della manifestazione 'Bari non si Lega', quando vicino alla sede di CasaPound sono stati aggrediti alcuni dei partecipanti "per aver partecipato a pubbliche riunioni, compiendo manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ed in particolare per aver attuato il metodo squadrista come strumento di partecipazione politica". I momenti del raid erano stati immortalati dalle telecamere. "Ci hanno inseguito, rincorso e ci hanno aggredito con mazze e cinghie, ho visto anche una catena", avevano raccontato le vittime, all'indomani delle violenze.