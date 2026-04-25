Un commento di un politico ha suscitato discussioni evidenziando che, secondo lui, alcuni membri della Resistenza italiana si opponevano a un regime oppressivo, ma con l'obiettivo di instaurarne un altro. La dichiarazione ha riacceso il dibattito sulle motivazioni e le azioni di alcuni gruppi durante quel periodo storico. La vicenda ha coinvolto diverse posizioni, portando alla luce interpretazioni contrastanti sulle vicende della lotta partigiana.

Compagni, è venuto il momento di dirvi che avevate torto. Avevate torto quando avete fatto finta di non sapere che una parte della Resistenza italiana combatteva sì meritoriamente contro una orribile dittatura, ma lo faceva nella speranza di instaurarne un'altra ancora più orribile. Avevate torto quando avete cercato di negare il contributo liberale, cattolico, socialista, e anche monarchico, a quella Liberazione. Avevate torto – poi – quando per decenni avete coperto i crimini e gli orrori dello stalinismo. Avevate torto quando avete giustificato – sui vostri giornali e con i vostri massimi dirigenti – la spietata repressione sovietica a Budapest nel 1956 e a Praga nel 1968.🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Capezzone: antifascisti sì, ma anche anticomunisti e antitotalitari

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