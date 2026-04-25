Anthropic ha raggiunto una valutazione superiore a un trilione di dollari, superando OpenAI. L'azienda ha ottenuto un grande successo con il lancio di Claude Code, mentre Google ha investito 40 miliardi di dollari in questa startup. Questa crescita ha portato Anthropic a consolidare la sua posizione nel settore delle intelligenze artificiali, con un capitale che supera di molto quello di molte altre realtà del settore.

? Cosa sapere Anthropic supera il valore di OpenAI raggiungendo la soglia del trilione di dollari.. L'investimento di Google da 40 miliardi segue il successo operativo di Claude Code.. La valutazione di Anthropic ha superato la soglia del trilione di dollari ieri, scavalcando i circa 880 miliardi di OpenAI e segnando un punto di svolta definitivo nelle gerarchie della Silicon Valley. Il sorpasso finanziario della società guidata da Amodei non è solo un dato contabile, ma il riflesso di una domanda massiccia che sta trasformando il mercato delle partecipazioni private. Mentre l’interesse per le quote di OpenAI appare in una fase di stagnazione, gli investitori stanno mostrando un entusiasmo senza precedenti verso Anthropic, arrivando a proporre beni immobili come contrappeso per ottenere quote societarie sulle piattaforme Forge Global.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Anthropic trionfa: il valore supera il trilione e batte OpenAI

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