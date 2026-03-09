L'intelligenza artificiale sta ampliando il suo campo di applicazione, coinvolgendo settori come salute e farmaceutica. OpenAI e Anthropic hanno preso decisioni precise riguardo allo sviluppo e all'uso delle loro tecnologie. Nel frattempo, la guerra in Iran ha sollevato nuove domande su come i dati vengano gestiti e condivisi nel contesto delle innovazioni digitali.

Mentre l ’intelligenza artificiale (AI) sta entrando sempre più in settori come salute e farmaceutica, la guerra in Iran ha moltiplicato gli interrogativi su una questione caldissima. Dopo mesi di tensioni, il Pentagono ha deciso di escludere Anthropic dai contratti legati alla sicurezza nazionale, aprendo di fatto la strada a OpenAI. Che cosa sta succedendo e come leggere gli orientamenti dei ‘papà’ di Claude e ChatGPT? “Di fatto è la manifestazione di due filosofie aziendali e due strategie di posizionamento profondamente diverse, destinate a definire il futuro del settore”, dice a LaSalute di LaPresse Francesco Branda, ricercatore dell’Università Campus Bio-Medico e socio della Società europea per l’etica e la politica dell’intelligenza artificiale (Sepai). 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - AI tra salute e difesa, le scelte di OpenAI e Anthropic e il ‘dilemma dati’

