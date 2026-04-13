Festa del 25 aprile è scontro tra Anpi e parrocchia di Lesmo e Correzzana

Il 25 aprile, giorno della festa della liberazione, è stato teatro di tensioni tra l’Anpi e le parrocchie di Lesmo e Correzzana. La celebrazione tradizionale, che ricorda la fine dell’occupazione nazista e fascista in Italia, si è trasformata in uno scontro tra le parti coinvolte. La disputa ha coinvolto le modalità di commemorazione e le rispettive interpretazioni di questa ricorrenza storica.

Una festa che diventa data di scontro. Stiamo parlando del 25 aprile, festa della liberazione dell’Italia dall'occupazione nazista e dal fascismo, a coronamento della resistenza italiana al nazifascismo. Una data che in Brianza è diventata terreno di scontro tra la sezione di Arcore dell’Anpi.🔗 Leggi su Monzatoday.it La mega sfilata di Carnevale di Camparada, Correzzana e LesmoTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) I Comuni... 25 Aprile, piazza negata all'Anpi per far posto al raduno delle Harley Davidson. Lo sdegno del PdLa manifestazione delle splendide moto si terrà infatti in piazza del Foro, però il 30 di aprile.