Milano, 25 aprile 2026 – “Salire sul palco, vedere il pubblico che era lì per noi e il loro applauso. Poi l'abbraccio che ci siamo scambiate appena rientrate nel backstage". È questo il momento più bello della serata per Anna Folzi e Margherita Pontecorvo (‘Pitta’), che hanno debuttato a Milano con Teatrino Birrino (al Teatro della Memoria, in via Domenico Cucchiari, 4) e che torneranno con una data a maggio. Le due content creator 26enni, star della comicità italiana sui social, hanno voluto scommettere su loro stesse realizzando uno spettacolo come delle vere direttrici artistiche, oltre che attrici. Ed è stat o un successo: “Non ce lo...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anna Folzi e Margherita Pontecorvo, il debutto di Teatrino Birrino: le due content creator insieme sul palco a Milano

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L'attrice di "Il diavolo veste Prada" è salita sul palco insieme a Anna WintourSi vociferava da giorni e infine è successo: alla notte degli Oscar 2026 Anna Wintour e Anne Hathaway sono salite insieme sul palco del Dolby Theatre.

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