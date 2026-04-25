Ieri pomeriggio, nella Sala del Cassero, si è svolta l’inaugurazione della 51ª edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, segnando l’inizio ufficiale della festa ad Anghiari. La cerimonia ha visto il taglio del nastro e interventi di apertura, dando il via al primo weekend di eventi nel centro storico della città. La rassegna proseguirà con esposizioni e attività fino a fine settimana.

Taglio del nastro, ieri pomeriggio, per la 51esima edizione della Mostra Mercato dell’Artigianato della Valtiberina Toscana, con interventi di apertura nella Sala del Cassero. Si prosegue oggi e domani, poi riapertura da venerdì 1° a domenica 3 maggio, con botteghe aperte dalle 9 alle 19. Artigianato inteso anche come specchio di un modo di vivere: non solo produzione, ma espressione di un legame profondo con il territorio, con la terra e con le tradizioni che hanno dato vita a patrimoni culturali di straordinaria ricchezza. In questo contesto si inserisce anche la valorizzazione della cucina italiana, riconosciuta da quest’anno come patrimonio immateriale dell’umanità, ulteriore testimonianza di un sapere che nasce dall’incontro tra manualità, storia e identità.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Anghiari, inizia la festa. Inaugurata la rassegna. Primo weekend in centro

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