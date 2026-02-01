Questa mattina a Viareggio è iniziata ufficialmente la festa. Dopo l’alzabandiera, sono usciti i primi carri colorati e le maschere. La musica riempie le strade e la gente si prepara a vivere i giorni più spettacolari dell’anno. I fuochi d’artificio chiudono il primo corso mascherato, dando il via alle celebrazioni. La città si anima, pronta a mostrare il meglio del suo Carnevale.

Viareggio, 1 febbraio 2026 – Le musiche del Carnevale – ne siamo certi – hanno iniziato a riecheggiare ieri e, a maggior ragione stamani, nelle case di tanti viareggini. L’attesa è finita. I carri sono pronti, i costumi per salire sul carro o andare al rione sono puliti e stirati. La colazione a base di frittelline di riso è cosa fatta. Una serie di piccoli e grandi rituali che accompagnano tutti noi nel giorno dell’apertura del Carnevale. L’inaugurazione, il simbolo e il messaggio di pace. Con l’inaugurazione che da sempre fa venire i brividi quando riecheggiano gli squilli di tromba dell’Orselli, le note di Su la coppa di champagne e con la Burlamacca issata sul pennone più alto di piazza Mazzini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Inizia il Carnevale di Viareggio. Primo corso mascherato: alzabandiera, carri e poi i fuochi. È qui la festa

