Weekend di Pasqua da dimenticare | auto vandalizzate vetri distrutti e danni ovunque

Durante il fine settimana di Pasqua, a Parma si sono verificati numerosi atti di vandalismo che hanno coinvolto diverse automobili. Testimoni riferiscono di veicoli danneggiati con vetri rotti e danni evidenti in varie zone della città. Le forze dell'ordine sono state informate di diversi episodi avvenuti durante le notti di sabato e domenica. La situazione ha causato preoccupazione tra i residenti e innescato interventi di vigilanza straordinaria.

Weekend di Pasqua da dimenticare. A Parma molte persone si sono ritrovate una "sorpresa" amara: auto vandalizzate, vetri rotti e danni ovunque. Una situazione che, invece di migliorare, sembra aumentare sempre di più, come si legge su alcuni social che riportano la notizia con foto annesse. 🔗 Leggi su Parmatoday.it Giugliano, auto vandalizzate dopo il circo: “Decine di vetture con vetri rotti e furti”Paura a Giugliano, dove l'altra sera si è verificato un episodio che ha lasciato l’amaro in bocca a decine di cittadini. Marassi, vandalizzate le auto private della polizia penitenziaria: "Ingenti danni"Danneggiate le auto private del personale di polizia penitenziaria del carcere di Marassi. Temi più discussi: Weekend di Pasqua a Roma: cosa fare sabato 4 e domenica 5 aprile; Il weekend di Pasqua è un’esplosione di primavera tra arte, spettacoli e iniziative per tutti; Cosa fare (anche gratis) a Milano per Pasqua e Pasquetta: tutti gli eventi; Cosa fare in città: gli eventi del weekend di Pasqua. Ecco cosa fare in Puglia e in Basilicata nel lungo weekend di Pasqua: tutti gli eventi dal 3 al 6 aprile 2026Torna il Festival di Pasqua, giunto alla terza edizione, nella suggestiva Chiesa di San Francesco della Scarpa (ore 19.30) dal 3 al 5 aprile a Lecce. Diretto dalla violoncellista Ludovica Rana, il ... lagazzettadelmezzogiorno.it Sei film e due serie tv da vedere questo weekend di PasquaCari spettatori, anche se questo weekend sarete alle prese con pranzi di Pasqua in famiglia, uova di cioccolato da scartare e una Pasquetta da organizzare, non dimenticate che al cinema e in streaming ... today.it Weekend di Pasqua, Carabinieri in azione: sicurezza rafforzata per turisti e cittadini - facebook.com facebook