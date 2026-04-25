Ancona il monito del sindaco | il 25 aprile non è un palco politico

Durante la cerimonia del 25 aprile ad Ancona, il sindaco ha sottolineato l'importanza di rispettare il carattere commemorativo della giornata, invitando a evitare strumentalizzazioni politiche. Ha ricordato che questa ricorrenza serve a onorare la memoria storica e non deve diventare un palco per posizionamenti politici. La sua richiesta mira a mantenere l’atmosfera di rispetto e riflessione che questa data richiede.

? Cosa sapere Il sindaco Silvetti ha parlato durante la cerimonia del 25 aprile ad Ancona.. Il primo cittadino invita a evitare strumentalizzazioni politiche per preservare la memoria storica.. Durante la cerimonia per il 25 aprile svoltasi nella zona del Passetto ad Ancona, Silvetti ha invitato a preservare la purezza della ricorrenza storica evitando che diventi un supporto per istanze estranee al significato della Liberazione. Il sindaco di Ancona e vicepresidente vicario nazionale dell’Anci ha espresso riflessioni profonde in occasione della deposizione delle corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti. Per Silvetti, questa data rappresenta l’occasione fondamentale per rimettere in luce la lotta contro il nazifascismo e la conquista dei valori democratici e della libertà, ottenuti con un sacrificio immenso.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, il monito del sindaco: il 25 aprile non è un palco politico Notizie correlate 25 aprile: il monito di Calvino contro il ritorno dei totalitarismi?? Cosa sapere Il saggista Roberto Contu riprende le riflessioni di Italo Calvino in occasione del 25 aprile. La piazza del 25 Aprile negata all’Anpi: c’è il raduno di moto. E scoppia il caos politicoSENIGALLIA (Ancona) A Senigallia, dove si voterà alle prossime elezioni comunali di maggio, l’amministrazione di centrodestra nega la piazza all’Anpi... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Quesada ad Ancona per il Rotary: il Rugby insegna la vita; Porto, guai a penalizzare Pesaro non possiamo perdere 11 milioni. Cassa di colmata appesa al Mef, il monito di Biancani all’Autorità... Hormuz, trema il porto di Ancona. Perso il 25% di export e i costi sono impazziti»ANCONA Svanito il sogno di una tregua duratura in Iran, il mondo torna a fare i conti con la chiusura dello Stretto di Hormuz, il principale corridoio navale per il commercio tra l’Europa ... corriereadriatico.it Pesca, il gasolio alle stelle. Gli armatori di Ancona: «Situazione insostenibile. Se continua, ci fermiamo»ANCONA La cifra del momento la restituisce il prezzo alla pompa del gasolio di cui si nutrono - oltretutto con ingordigia - i nostri ... msn.com DOMANI AL GRAN SASSO: L'ULTIMA CHIAMATA L'Aquila 1927 affronta l'Ancona con l'obbligo di fermare una caduta libera che dura da mesi. Ma a incendiare la vigilia sono le parole dell'ex Sandro Pochesci, che attacca duramente la società. Un'uscita c - facebook.com facebook oltre ai 100 milioni tagliati ad ancona, tagli in vista anche per le autorità portuali di livorno, napoli, gioia tauro e venezia. non sono coincidenze. stanno eutanasizzando i porti italiani… senza un perché visibile. [ @PinoMusolino]. x.com