La piazza del 25 Aprile negata all’Anpi | c’è il raduno di moto E scoppia il caos politico

A Senigallia, è stato organizzato un raduno di moto in piazza il 25 aprile, giorno della Liberazione. Tuttavia, l’Anpi ha ricevuto il diniego per il corteo tradizionale in quella data. La decisione ha suscitato reazioni contrastanti tra i partecipanti e le istituzioni, con alcune parti che hanno espresso disappunto e altre che hanno difeso le restrizioni. La disputa ha portato a un confronto acceso tra diversi rappresentanti politici e cittadini presenti sul posto.

SENIGALLIA (Ancona) A Senigallia, dove si voterà alle prossime elezioni comunali di maggio, l’amministrazione di centrodestra nega la piazza all’ Anpi il 25 aprile, per consentire l’allestimento dell’ Harley Davidson Spring Rally: "Non si tratta di volontà politica, ma di questione organizzativa", ha commentato il sindaco Massimo Olivetti, "l’Anpi potrà organizzare la sua manifestazione, non come da tradizione al Foro Annonario, ma in piazza Ottorino Manni." La notizia ha innescato la polemica sui social, dove il vicepresidente vicario del Senato, il leghista Gian Marco Centinaio, ha commentato: "Il 25 aprile tutti a Senigallia". Un commento ripreso dal militante Pd Giovanni Margiotta: "Delle Harley troverà i palchi e le strutture da montare così potrà aiutare gli operai". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - La piazza del 25 Aprile negata all’Anpi: c’è il raduno di moto. E scoppia il caos politico 25 Aprile, piazza negata all'Anpi per far posto al raduno delle Harley Davidson. Lo sdegno del PdLa manifestazione delle splendide moto si terrà infatti in piazza del Foro, però il 30 di aprile. Anpi sfrattata dalle Harley, il vicepresidente del Senato: “Il 25 aprile si va a Senigallia”Ancona, 9 aprile 2026 – La Festa del 25 aprile a Senigallia trasloca dal Foro Annonario a piazza Ottorino Manni. Temi più discussi: 25 aprile 2026 a Parma: Concerto di Liberazione in piazza Garibaldi; 25 Aprile, piazza negata all'Anpi per far posto al raduno delle Harley Davidson. Lo sdegno del Pd; Caro carburanti, sciopero dei tir dal 20 al 25 aprile. Il 7 termina il taglio delle accise; Piazza per il 25 aprile al raduno dell'Harley, polemica a Senigallia. A tutta musica: il 25 aprile si celebra con i Gipsy Kings e tanti altri artisti in piazza GaribaldiA tutta musica. Il concerto della Liberazione e Resistenza in occasione del 25 aprile, rinnova la tradizione e presenta il programma della giornata dalle 17:30, in piazza Garibaldi ad ingresso gratuit ... gazzettadiparma.it Il 25 aprile smemorato di Milano, a tinte palestinesi e contro la Brigata ebraicaL'Anpi e Sala predicano bene, ma il corteo dei 100mila è dominato da chi - come minimo - fischia la stella di David che combatté nella Resistenza. Le immagini dal Duomo, tra abbagli storici e vergogna ... ilfoglio.it Accadde oggi: il 9 aprile è un giorno che ha cambiato il corso della storia. Dalla morte di Lorenzo il Magnifico alla fine della Guerra di Secessione Americana, fino ai compleanni di Baudelaire e Patty Pravo. Scopri con noi l'almanacco del giorno tra santi, eventi - facebook.com facebook Dedicato a Marianna Aprile x.com