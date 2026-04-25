Anche Messina celebra il 25 aprile cosa c' è in programma
Anche quest’anno, Messina festeggia il 25 aprile, anniversario della Liberazione. In piazza Unione Europea alle 10 si terrà una cerimonia ufficiale con la deposizione di due corone d’alloro al Monumento ai Caduti. La commemorazione rappresenta un momento di ricordo pubblico e si svolge nel rispetto delle norme vigenti. La città si prepara a celebrare questa giornata con questa iniziativa ufficiale.
Anche Messina celebra il 25 aprile. In occasione della ricorrenza dell’81esimo anniversario della Liberazione, in piazza Unione Europea, alle 10 avrà luogo una cerimonia commemorativa nel corso della quale si procederà alla deposizione di due corone d’alloro presso il Monumento ai Caduti.Alla.🔗 Leggi su Messinatoday.it
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