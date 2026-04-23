Ottant' anni di lotte e conquiste Anpi celebra il 25 aprile a Messina | il programma

Da messinatoday.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Messina, l’Anpi ha organizzato una serie di eventi per celebrare il 25 aprile, commemorando gli ottant’anni dal primo voto femminile in Italia. La giornata ricorda anche le lotte e le conquiste della Repubblica antifascista e della Costituzione, che hanno segnato profondamente la storia del paese. Il programma include iniziative pubbliche e incontri dedicati a riflettere su questo anniversario importante.

Ottant’anni fa per la prima volta nella storia d’Italia votarono le donne. Ottant’anni di lotte e di conquiste non solo per le donne, ma per tutti, con la Repubblica antifascista e la Costituzione. La Festa della Liberazione del 25 aprile 2026 assume un eccezionale valore: la Costituzione non si.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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