Ottant' anni di lotte e conquiste Anpi celebra il 25 aprile a Messina | il programma

A Messina, l’Anpi ha organizzato una serie di eventi per celebrare il 25 aprile, commemorando gli ottant’anni dal primo voto femminile in Italia. La giornata ricorda anche le lotte e le conquiste della Repubblica antifascista e della Costituzione, che hanno segnato profondamente la storia del paese. Il programma include iniziative pubbliche e incontri dedicati a riflettere su questo anniversario importante.

Ottant’anni fa per la prima volta nella storia d’Italia votarono le donne. Ottant’anni di lotte e di conquiste non solo per le donne, ma per tutti, con la Repubblica antifascista e la Costituzione. La Festa della Liberazione del 25 aprile 2026 assume un eccezionale valore: la Costituzione non si.🔗 Leggi su Messinatoday.it Notizie correlate Cesenatico celebra il 25 aprile: Veltroni, Cavezzali e un programma ricco di eventiServiva davvero pubblicare il video dell'aggressione alla professoressa di francese? L’evento istituzionale – come da prassi – avrà inizio il 25... Festa della Liberazione, Livorno celebra il 25 aprile: le iniziative in programmaSi celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Senza rossetto. 80 anni dal voto alle donne; Novecento in riva al mare - Talk con Marianna Aprile; Il Coordinamento Antifascista di Bari organizza una giornata di lotta e di festa per il 25 aprile; Gli 80 anni del voto alle donne in Italia. Un passo importante verso la parità. 25 aprile, ottant’anni di Repubblica antifascistaCelebrazioni in tutta l’Isola con cortei, incontri, musica, libri e conferenze sul tema della Resistenza e della democrazia. Il 25 aprile 2026 arriva in un anno carico di significati per la storia ita ... sardiniapost.it Liberazione. Cerimonia a CicianoIl prossimo 25 aprile si festeggeranno gli ottant’ anni dalla Liberazione dal nazifascismo. A Ciciano nel comune di Chiusdino ... lanazione.it A ottant’anni dalla strage di Vergarolla, una delle pagine più tragiche del dopoguerra italiano, Sondrio dedica un momento di approfondimento e memoria. Mercoledì 29 aprile 2026, alle ore 18, la Biblioteca Rajna ospita la conferenza di Giovanni Nardin, coor - facebook.com facebook Ex #Milan, Braida: «Ottant'anni, ma sono ancora giovane. Ho amato i rossoneri con tutto me stesso» #MilanPress x.com