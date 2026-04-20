Festa della Liberazione Livorno celebra il 25 aprile | le iniziative in programma

Sabato 25 aprile si terrà a Livorno la celebrazione della Festa della Liberazione, che ricorda il 25 aprile 1945, giorno dell’insurrezione generale contro le forze nazifasciste. Sono previste varie iniziative in città per commemorare questa data. La giornata si svolge con eventi pubblici e commemorativi, senza particolari variazioni rispetto alle edizioni precedenti. La ricorrenza si concentra sulla memoria della liberazione dal regime fascista e dall’occupazione nazista.

Si celebrerà sabato 25 aprile la Festa nazionale della Liberazione, per ricordare il 25 aprile del 1945, giorno dell’insurrezione generale proclamata dal Comitato di Liberazione Nazionale contro le forze nazifasciste che stavano ancora occupando parte dell’Italia. Anche quest’anno a Livorno la.🔗 Leggi su Livornotoday.it Notizie correlate Festa della Liberazione, Genova celebra il 25 Aprile tra memoria, arte e cultura: il programmaIn occasione dell’81° Anniversario della Liberazione, Genova celebrerà il 25 Aprile con il tradizionale programma di cerimonie istituzionali che,... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Livorno celebra il 25 Aprile, Festa della Liberazione; Protesta all'alba a Livorno: polizia allontana manifestanti che volevano bloccare una nave; Dal tormento all’estasi. Le bandiere al vento e l’omaggio a Morosini nella partita del riscatto; Rapinatori mascherati da attori si barricano in una banca e poi scappano: i carabinieri liberano gli ostaggi. Cerveteri, festa della liberazione: programma delle iniziative istituzionaliLa Festa di tutti gli italiani, il giorno in cui si celebra la nostra Italia libera dal regime e dall’oppressione. Il 25 Aprile, più che mai quest’anno, è una data che vogliamo festeggiare con forza ... trcgiornale.it Festa della Liberazione, a Empoli tre cortei per l'81° anniversario tra centro, Santa Maria e FontanellaEmpoli celebra il 25 aprile 2026 l'81° anniversario della Liberazione. Messa a Sant'Andrea, cortei e deposizione corone ... gonews.it 81esima Festa della Liberazione. San Casciano celebra la ricorrenza con un ventaglio di iniziative. Tutte tese a celebrare i principi della Costituzione. Il ricco programma di eventi culturali e cerimonie solenni si apre il 20 aprile. LEGGI SUL GAZZETTINO facebook #25Aprile, Festa della #Liberazione x.com