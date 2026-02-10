Casentinesi | tra ampliamento obiettivi europei e futuro del parco al centro del dibattito

Il Parco Casentinesi si trova al centro di un acceso dibattito. Le discussioni si concentrano sull’ampliamento dell’area, sugli obiettivi europei e sul futuro stesso del parco. Mentre si cerca di definire i confini e di affrontare la transizione nella guida, le decisioni prese nei prossimi mesi potranno cambiare profondamente il volto dell’area protetta.

Parco Casentinesi: tra Strategie Europee, Confini Contestati e un Futuro da Definire. Il futuro del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, monte Falterona e Campigna è al bivio, con una riflessione aperta sui confini dell’area protetta e una fase di transizione nella leadership. L’allargamento del parco, richiesto dalla Strategia europea e nazionale per la Biodiversità, e la nomina del nuovo presidente sono i temi centrali di un dibattito che coinvolge amministratori locali ed esperti del settore, con implicazioni per la gestione del territorio e lo sviluppo turistico. La questione dei confini del Parco è tornata al centro della discussione, a 35 anni dalla sua istituzione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Parco Casentinesi

