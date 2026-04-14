Amministrative ad Avellino l' appello di +EUROPA | Il campo largo converga la candidatura su Walter Giordano

In vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino, il partito +EUROPA ha fatto un appello affinché si lavori a un campo largo che possa sostenere la candidatura di Walter Giordano. La richiesta si inserisce nel dibattito locale, che vede protagonisti vari schieramenti impegnati a individuare una proposta condivisa. La discussione si svolge in un momento in cui si evidenzia la necessità di una strategia unitaria per affrontare le sfide della città.

La politica, quando è degna del proprio nome, è prima di tutto assunzione di responsabilità. Responsabilità verso chi attende risposte, verso chi ha smesso di attenderle, e verso una città che da troppo tempo sconta l'assenza di una visione condivisa del proprio futuro. Avellino vive una.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

“Walter Giordano aspirante sindaco del campo largo? Un autocandidato”E’ il duro affondo di Tonino Gengaro, ultimo candidato sindaco del campo largo e riferimento dell’area Schelein.

Ad Avellino cresce l’attesa per le Amministrative: sfide e strategie tra Pd, campo largo e centrodestraAd Avellino il centrosinistra è ancora impegnato nella ricerca del candidato sindaco in vista delle elezioni amministrative di maggio.