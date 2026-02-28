Domenica sera allo Stadio Olimpico si sfidano Roma e Juventus, in una partita che si presenta come decisiva. Le due squadre arrivano con i rispettivi stati di forma e formazioni aggiornate, pronte a scendere in campo per il ritorno. La sfida rappresenta un momento importante del campionato, con entrambe le compagini determinate a ottenere un risultato positivo.

Sarà una partita delicatissima quella che si giocherà tra Roma e Juventus allo Stadio Olimpico di domenica sera. Le formazioni allenate da un lato da Gian Piero Gasperini, e dall’altro da Luciano Spalletti, sono chiamate ad una possibile svolta decisiva per le rispettive stagioni. Nel caso di vittoria di una squadra o l’altra, il cammino per entrare nella top 4, e strappare quindi il pass per la Champions League, risulterebbe fortemente indirizzato. All’andata i bianconeri giocarono una delle migliori partite sin qui dell’era Spalletti, vincendo per 2-1 contro una Roma che soffriva ancora l’ assenza di un reparto offensivo di livello. Da quel 20 dicembre, però, di acqua sotto i ponti ne è passata, e le cose sono cambiate sia a Torino, che nella Capitale. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Roma-Juventus: come si presentano le squadre rispetto alla partita d’andata

