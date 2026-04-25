Amministrative a Cervinara in 5 per una poltrona da Sindaco | le liste

A Cervinara si vota per eleggere il nuovo sindaco, con cinque candidati in corsa. La sfiducia al precedente primo cittadino ha portato alla presentazione di quattro liste, che vedono tra i candidati anche il vice sindaco uscente e una delle figure coinvolte nella gestione precedente. Le elezioni si preparano a determinare il futuro amministrativo del Comune, con la campagna elettorale già in corso.

Tempo di lettura: < 1 minuto Sono quattro i candidati sindaci al Comune di Cervinara dopo la sfiducia al sindaco Caterina Lengua che figura tra i candidati al pari del suo vice Filuccio Tangredi. Di seguito i candidati e le liste a supporto: CATERINA LENGUA CERVINARA PRIMA DI TUTTO Carmelo Todino (detto Lello), Fatima Cillo, Claudia Cioffi, Domenico Cioffi, Raffaele Cioffi, Nunzio Grasso, Gennaro Lengua, Salvatore Lengua, Dolores Perrotta, Angelo Marro, Gina Mazzariello, Ilaria Valente FILUCCIO TANGREDI CERVINARA RINASCE ANNA MARRO FREE CERVINARA Luigi Leparulo, come capolista, Tommaso Bello, Giovanni detto Gianni Bizzarro, Clementina Casale, Ada De Marco, Antonio Marchese, Elena Merola, Antonio Porreca, Alberto Ricci, Rita Sallustro, Daniele Rocco Sorriento e Francesco Starace.🔗 Leggi su Anteprima24.it

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