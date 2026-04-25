una poltrona per due candidati liste presentate

A Sorano sono state depositate due liste in vista delle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio. La corsa al consiglio comunale si configura come una sfida a due, con i candidati che si contendono la guida del Comune del tufo. Le liste rappresentano le principali forze in campo e sono state ufficialmente presentate in vista della consultazione elettorale.

SORANO Corsa a due per il rinnovo del consiglio comunale a Sorano, dove sono state ufficialmente depositate le due liste che si contenderanno la guida del Comune del tufo alle elezioni amministrative in programma domenica 24 e lunedì 25 maggio. Da una parte c’è l’ex sindaco Ugo Lotti, che punta alla rielezione con la lista civica "Insieme si riparte – Lista civica per Sorano Lotti sindaco". Accanto a lui una squadra composta da Daniele Baldelli, Samanta Barzi, Sergio Carrucola, Giorgio Giulietti, Danilo Goscilo, Roxana Madalina Lungu, Jolie Mangay Mpital, Monica Morgiani, Luciano Nucci, Martina Nucci, Sabrina Riondato e Catia Romagnoli. Dall’altra parte si presenta la lista "Rinnovamento Comune, lista civica Belcari sindaco", che candida alla carica di primo cittadino Barbara Belcari.🔗 Leggi su Lanazione.it

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