Il custode di Niccolò Ammaniti è un cocktail irresistibile di creatività e mitologia greca

Da gqitalia.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il custode di Niccolò Ammaniti è un romanzo che mescola elementi di creatività e mitologia greca, creando un intreccio narrativo originale. La storia si sviluppa attraverso personaggi e ambientazioni che richiamano simboli e riferimenti classici, offrendo un’interpretazione moderna delle tematiche antiche. Il libro è stato pubblicato di recente e sta attirando l’attenzione di lettori e critici.

All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Niccolò Ammaniti non è mai stato uno scrittore banale. Già Branchie, la sua opera prima, era particolare e le successive non sono state da meno. Ora, con il Il custode, fresco di stampa, torna in Sicilia, terra che ama, come già visto nella serie Anna, mescolando abilmente le carte che sa giocare meglio. Ecco, quindi, il giovanissimo Nilo, figlio di Agata e nipote di Rosi, di appena 10 anni e già gran cantante - la musica, qui, ammansisce le belve, e calma i... 🔗 Leggi su Gqitalia.it

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