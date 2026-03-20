Il custode di Niccolò Ammaniti è un cocktail irresistibile di creatività e mitologia greca
Il custode di Niccolò Ammaniti è un romanzo che mescola elementi di creatività e mitologia greca, creando un intreccio narrativo originale. La storia si sviluppa attraverso personaggi e ambientazioni che richiamano simboli e riferimenti classici, offrendo un’interpretazione moderna delle tematiche antiche. Il libro è stato pubblicato di recente e sta attirando l’attenzione di lettori e critici.
All products featured on GQ Italia are independently selected by GQ Italia editors. However, when you buy something through our retail links, Condé Nast may earn an affiliate commission. Niccolò Ammaniti non è mai stato uno scrittore banale. Già Branchie, la sua opera prima, era particolare e le successive non sono state da meno. Ora, con il Il custode, fresco di stampa, torna in Sicilia, terra che ama, come già visto nella serie Anna, mescolando abilmente le carte che sa giocare meglio. Ecco, quindi, il giovanissimo Nilo, figlio di Agata e nipote di Rosi, di appena 10 anni e già gran cantante - la musica, qui, ammansisce le belve, e calma i... 🔗 Leggi su Gqitalia.it
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Una raccolta di contenuti su Niccolò Ammaniti
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Niccolò Ammaniti, Il custode tra mito, orrore e antiche paurel nuovo romanzo di Niccolò Ammaniti (ospite d'onore di Libri come 2026) mescola, con sapienza di gourmet, tragedia greca, film horror alla Carpenter e ... ilmessaggero.it
Niccolò Ammaniti torna con 'Il custode', una favola nera(di Mauretta Capuano) NICCOLÒ AMMANNITI, IL CUSTODE (EINAUDI, PP 164, EURO 16,50). Torna all'adolescenza Niccolò Ammaniti con la storia di un ragazzo, il tredicenne Nilo Vasciaveo, che vive in un paes ... ansa.it
Niccolò Ammaniti “il custode” iniziato oggi, consigliato dal gruppo ,nuova lettura e nuovo autore. Speriamo mi piaccia - facebook.com facebook
Premio Costa Smeralda 2026, annunciati i libri finalisti. Niccolò Ammaniti, Paola Barbato e Dario Ferrari nella terna per la Narrativa #ANSA x.com