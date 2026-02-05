Questa mattina nello studio di Amici si è scatenato il panico. La Pettinelli ha deciso improvvisamente di lasciare lo studio, lasciando tutti sorpresi. Rudy Zerbi si è trovato coinvolto nel caos, con i concorrenti e i professori che cercavano di capire cosa stesse succedendo. La situazione si è fatta subito tesa e confusa, mentre i rumor sulla decisione della Pettinelli si diffondono rapidamente.

Ancora colpi di scena nello studio di Amici, il talent show di Maria De Filippi in onda ogni giorno su Canale 5. Da poco è partito il countdown per il Serale e intanto Anna Pettinelli e Rudy Zerbi si sono scontrati duramente, diventando i protagonisti di uno dei momenti più tesi di questa edizione del programma. La precedente puntata è in realtà stata un susseguirsi di pianti, crolli e addii. Anna Pettinelli contro Zerbi. Tutto parte dal doppio giudizio per Riccardo, che ha ottenuto 5 alle prove e 5.5. in puntata. Anna Pettinelli decide di non fare sconti: “ Non lo vedo straordinariamente stabile, non sempre convincente “. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Amici, la Pettinelli lascia lo studio. Caos con Rudy Zerbi

Approfondimenti su Amici Caos

Durante la diretta di Amici 25, Rudy Zerbi ha criticato duramente Anna Pettinelli, scatenando una reazione immediata.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Amici Caos

Argomenti discussi: Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studio; Il confronto tra R. Zerbi e A. Pettinelli 2 febbraio - Amici Clip | Witty TV; Rudy Zerbi si scaglia contro Anna Pettinelli (che lascia lo studio di Amici): Non commentare la tecnica, devi avere le basi e non le hai; Caos ad Amici, Rudy contro Pettinelli: Astieniti dal giudizio tecnico e lei lascia lo studio.

Amici 25, Rudy Zerbi attacca Anna Pettinelli e lei lascia lo studioEnnesimo scontro fra Anna Pettinelli e Rudy Zerbi che ad Amici 25 sono stati protagonisti di un’accesa lite. I due insegnanti dello show di Maria De Filippi infatti hanno discusso riguardo ... dilei.it

Rudy Zerbi si scaglia contro Anna Pettinelli (che lascia lo studio di Amici): «Non commentare la tecnica, devi avere le basi e non le hai»Il primo daytime della settimana di Amici, quello di lunedì 2 febbraio 2026, parte subito col piede sull’acceleratore e rimette al centro ... msn.com

“Capelli a parte sono rimasto uguale!”. Con questa frase, Rudy Zerbi ha accompagnato alcuni scatti del passato. Autoironia e simpatia, da sempre tratti distintivi del volto televisivo e radiofonico, emergono anche in questa occasione, trasformando un semp facebook

Il 3 febbraio del 1969 nasceva il conduttore radio televisivo Rudy Zerbi - #accaddeoggi x.com