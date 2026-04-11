Stasera su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Amici 25. Durante la puntata, ci saranno diverse sfide tra gli allievi ancora in gara, con giudizi da parte della giuria. Sono previsti anche ospiti speciali che interverranno nel corso della trasmissione. La serata si preannuncia ricca di momenti di competizione e confronto, con l'obiettivo di determinare chi proseguirà il percorso nel talent show.

Stasera 11 aprile nuovo appuntamento con Amici 25: tra ospiti, manche e giudizi della giuria, cresce la tensione per gli allievi ancora in gara. Ecco cosa vedremo questa sera. In prima serata su Canale 5 va in onda la quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi. Dopo le prime puntate, sei allievi hanno già dovuto abbandonare la scuola, mentre undici restano in gara, determinati a conquistare la vittoria finale. Ecco cosa vedremo questa sera 11 aprile tra sfide, ospiti e momenti di spettacolo. Questa news non contiene spoiler sugli eliminati, ma propone un'anteprima degli ospiti che animeranno la serata. Qui troverete invece le anticipazioni complete con gli esiti delle gare, l'allievo eliminato e quelli al ballottaggio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Amici 25 in tv stasera su Canale 5: ospiti e sfide dell'11 aprile

Amici 25 stasera su Canale 5: ospiti, manche, squadre e allievi in garaStasera 4 aprile terzo appuntamento con il serale di Amici: tra esibizioni, eliminazioni e ospiti speciali, la gara si fa sempre più accesa.

Amici 25 su Canale 5: Zendaya, Robert Pattinson e gli altri ospiti di staseraAmici 25 torna stasera su Canale 5 con la seconda puntata del serale: ospiti internazionali Zendaya e Robert Pattinson, musica, comicità e nuove...

Amici 25 - La corale di ballo