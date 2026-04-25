Amici 2026 il serale streaming e diretta tv | dove vedere la sesta puntata

Sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,30, viene trasmessa su Canale 5 la sesta puntata del Serale di Amici 2026. La puntata sarà disponibile anche in streaming. La trasmissione vede la partecipazione dei concorrenti in gara e si svolge in diretta televisiva. La programmazione è visibile sia sul canale tradizionale che sulla piattaforma di streaming associata.

. Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Dove vedere Amici 2026, il serale in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. In tv. Lo show, come detto, va in onda il sabato sera alle ore 21,30 su Canale 5. Amici 2026, il serale in live streaming. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata Sanremo 2026 - Tredici Pietro canta Uomo che cade Notizie correlate Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la prima puntata Questa sera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda... Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la seconda puntata Questa sera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Amici 2026, le anticipazioni della quinta puntata del Serale; Serale Amici 2026, anticipazioni 25 aprile: una sola eliminazione!; Amici 2026, chi è l'eliminato del quinto serale, le liti tra i prof; Serale di Amici 2026, le pagelle del 18 aprile: Amadeus protagonista (9), Maria De Filippi birichina (8), prof insopportabili (1). Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della sesta puntataAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della sesta puntata in onda su Canale 5 il 25 aprile. Concorrenti, allievi ... tpi.it Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata in onda stasera, 25 aprile 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it Kiara di #Amici25: “La mia mamma ha perso lentamente la vista. È stato difficile crescere così, ma è la donna più forte che io conosca” #Verissimo - facebook.com facebook Solidarietà a @matteohallissey, @Ivan_Grieco e agli altri amici aggrediti da quattro fascisti amici di Putin. @Anpinazionale è responsabile di queste violenze ripetute, assieme a @cgilnazionale e @pdnetwork che continuano a permetterle e a non dissociarsi. x.com