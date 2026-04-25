Amici 2026 il serale | le anticipazioni ospiti allievi e squadre della sesta puntata

Stasera, sabato 25 aprile 2026, alle 21.30, su Canale 5, va in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2026. La puntata vede la partecipazione di allievi e squadre, con la presenza di ospiti che si alterneranno durante la serata. Le anticipazioni indicano che ci saranno momenti di musica e confronti tra i concorrenti, con alcune sfide in programma. La trasmissione prosegue con l’obiettivo di determinare chi avrà accesso alle fasi successive del programma.

, 25 aprile. Questa sera, sabato 25 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la sesta puntata del Serale di Amici 2026. Diciassette allievi si sfideranno per aggiudicarsi la vittoria di questa edizione del talent show, condotta ancora una volta da Maria De Filippi. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Anticipazioni, concorrenti, squadre, allievi, giudici e ospiti. La puntata di oggi è stata registrata nei giorni scorsi. Sono 17 i concorrenti di questa edizione di Amici 2026 il Serale. Si tratta di 8 ballerini (Emiliano, Alex, Michele, Alessio, Simone, Kiara, Nicola e Antonio) e 9 cantanti (Angie, Gard, Valentina, Opi, Plasma, Riccardo, Lorenzo, Caterina ed Elena).🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della sesta puntata AMICI 2026 - ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA DEL SERALE Notizie correlate Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della prima puntataStasera, sabato 21 marzo 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata del Serale di Amici 2026. Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntataAmici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della seconda puntata, 28 marzo Stasera, sabato 28 marzo 2026, alle ore 21,30 su... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Amici 2026, le anticipazioni della quinta puntata del Serale; Serale Amici 2026, anticipazioni 25 aprile: una sola eliminazione!; Amici 2026, chi è l'eliminato del quinto serale, le liti tra i prof; Serale di Amici 2026, le pagelle del 18 aprile: Amadeus protagonista (9), Maria De Filippi birichina (8), prof insopportabili (1). Amici 2026, il serale: le anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della sesta puntataAmici 2026, il serale: anticipazioni (ospiti, allievi e squadre) della sesta puntata in onda su Canale 5 il 25 aprile. Concorrenti, allievi ... tpi.it Amici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntataAmici 2026, il serale streaming e diretta tv: dove vedere la sesta puntata in onda stasera, 25 aprile 2026, alle ore 21,30 ... tpi.it Kiara di #Amici25: “La mia mamma ha perso lentamente la vista. È stato difficile crescere così, ma è la donna più forte che io conosca” #Verissimo - facebook.com facebook Solidarietà a @matteohallissey, @Ivan_Grieco e agli altri amici aggrediti da quattro fascisti amici di Putin. @Anpinazionale è responsabile di queste violenze ripetute, assieme a @cgilnazionale e @pdnetwork che continuano a permetterle e a non dissociarsi. x.com