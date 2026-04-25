Amedeo Goria | Ad Adani ricorderei cos’è la Rai una segretaria ti chiama e dice | da domenica sei fuori

In un'intervista rilasciata a Fanpage.it, un giornalista della Rai ha commentato come la copertura del calcio sia cambiata nel tempo, criticando il modo in cui i media attuali trattano l’argomento. Ha fatto riferimento a un episodio in cui una segretaria gli avrebbe comunicato la fine del rapporto di lavoro e ha espresso insoddisfazione per lo stile provocatorio adottato nel dibattito televisivo contemporaneo.

Nell'intervista a Fanpage.it il giornalista Rai riflette su come la narrazione del calcio si sia trasformata e non risparmia critiche al sistema mediatico odierno, fino allo stile sempre più provocatorio del dibattito televisivo. "Il rischio è che il personaggio conti più della competenza".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Leggi anche: Da “agonismo” a “neve”: lo sport in sei parole, raccontate da speciali “tedofori” Leggi anche: Caressa risponde a Cassano: “Poraccio, che finaccia”. Poi avverte la Rai su Adani senza nominarlo Contenuti di approfondimento Si parla di: Amedeo Goria: Ad Adani ricorderei cos’è la Rai, una segretaria ti chiama e dice: da domenica sei fuori. Amedeo Goria: Ad Adani ricorderei cos’è la Rai, una segretaria ti chiama e dice: da domenica sei fuoriNell'intervista a Fanpage.it il giornalista Rai riflette su come la narrazione del calcio si sia trasformata e non risparmia critiche al sistema mediatico ... fanpage.it Maria Teresa Ruta: «Amedeo Goria? Già prima di sposarmi conoscevo il suo vizietto per le donne. Sono rimasta per salvare la famiglia»Siparietto a La Volta Buona con Maria Teresa Ruta e l’ex marito Amedeo Goria. Il loro è stato un matrimonio lungo quindici anni, finito nel 2004 ma mai davvero uscito dai riflettori. Ospiti di ... leggo.it