Da agonismo a neve | lo sport in sei parole raccontate da speciali tedofori

Lo sport italiano si trasforma ancora una volta, passando da un’idea di agonismo a un’immagine di neve e sport invernali. I “tedofori” speciali raccontano questa evoluzione, portando in piazza e nelle vetrine sei parole che descrivono il nostro modo di vivere lo sport oggi. È un passaggio che mette in luce come le passioni e le sfide si adattino ai tempi, senza perdere di vista il legame tra corpo e mente, proprio come dicevano gli antichi greci.

I n principio fu Aristotele a metterlo in pratica, oggi tocca a noi. L'anima non è separabile dal corpo, dicevano i greci. Se vuoi allenare uno, devi coltivare l'altra. E così, stando all'assunto, per le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ci prepariamo con loro, le parole. Ventuno per l'esattezza. Sono quelle affidate a speciali tedofori, ovvero architetti, scrittori, teatranti, psicologi e sportivi che esplorano lo sport da una prospettiva originale. Si chiama Abbecedario sportivo ed è un progetto curato da BookCity Milano e promosso da Regione Lombardia nell'ambito delle Olimpiadi della Cultura che si concluderà a marzo.

