Amazon case introvabili | Sfitta una su 5

Una persona in cerca di un appartamento a Jesi e zone limitrofe ha dichiarato di aver riscontrato difficoltà nel trovare una casa disponibile, affermando che una su cinque è attualmente libera. La ricerca è motivata dal trasferimento previsto per giugno, in occasione dell’apertura di un nuovo centro di Amazon nella zona. La persona ha un contratto a tempo indeterminato e si sta organizzando per il trasferimento.

"Sono alla ricerca di un appartamento in affitto a Jesi e dintorni. Sarò lì per giugno per la nuova apertura del polo Amazon, ho un contratto a tempo indeterminato. Budget 600 euro". Uno, due, tre. dieci messaggi simili sono comparsi nelle ultime ore sui gruppi social locali. Il colosso dell’e-commerce ha avviato le assunzioni e i trasferimenti: alcuni arrivano dallo stabilimento di Passo Corese, altri dal sud Italia. Già da giugno, nel mega stabilimento della Coppetella, partiranno le prime attività propedeutiche all’apertura ufficiale di settembre. Giovani e famiglie con figli si scontrano però con una realtà complessa: la cronica difficoltà nel reperire stanze o appartamenti tra Monsano, Jesi e i comuni limitrofi.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Amazon, case introvabili: "Sfitta una su 5" Notizie correlate Case in affitto introvabili in Maremma. “Canoni onerosi, poca disponibilità e anche scarse tutele”Grosseto, 15 aprile 2026 – In Maremma trovare una casa in affitto stabile sta diventando sempre più difficile. Case introvabili e inverno demografico, la sfida "sociale" della coop: giovani e anziani vivono insiemeAll'Expo Casa Umbria Casa annuncia una rivoluzione nell'abitare a partire dal 2027 dopo aver sperimentato la prima struttura intergenerazionale a...