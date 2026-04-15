Case in affitto introvabili in Maremma Canoni onerosi poca disponibilità e anche scarse tutele

In Maremma, la ricerca di un alloggio in affitto si fa complicata, con poche disponibilità e canoni elevati. Molti interessati segnalano che le soluzioni sono limitate e che le tutele per i locatari sono poche. La situazione sembra peggiorare nel tempo, rendendo difficile per chi cerca una casa trovare un'opzione soddisfacente. La mancanza di offerte disponibili si combina con i costi elevati, creando una situazione di crescente difficoltà.

Grosseto, 15 aprile 2026 – In Maremma trovare una casa in affitto stabile sta diventando sempre più difficile. Non è solo una sensazione diffusa tra famiglie e lavoratori: è una realtà che emerge dai numeri e dalle storie quotidiane di chi cerca un’abitazione senza riuscirci. Un tema che oggi torna al centro del dibattito grazie all’intervento del collegio provinciale di Fiaip che propone la creazione di un Tavolo permanente sull’abitare. A fotografare la situazione è la presidente Serena Badiali, che parla di un’emergenza ormai strutturale. “In un anno i canoni di affitto in provincia di Grosseto sono aumentati del 10% – spiega – con picchi lungo la costa”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Case in affitto introvabili in Maremma. “Canoni onerosi, poca disponibilità e anche scarse tutele” Leggi anche: Case in affitto a canone calmierato, al via il bando della Regione: ma nel modenese le disponibilità sono poche Case in affitto spiate a L’Aquila, webcam in bagno, camera e salotto: le vittime salgono a 47, tra loro anche minoriLe vittime accertate del 56enne che spiava i suoi inquilini tramite webcam nascoste nelle case che dava in affitto a L'Aquila sarebbero almeno 47, ma...