Amalfi il pannello ceramico di Diodoro Cossa recupera l’originaria bellezza
A Amalfi, un pannello in ceramica maiolicata di Diodoro Cossa è stato sottoposto a lavori di restauro. Dopo gli interventi, l’opera è stata riaperta al pubblico, mostrando nuovamente i dettagli originali. Durante il giorno, la ceramica riflette la luce naturale, mentre di notte il restauro valorizza l’effetto visivo dell’opera, rendendola più suggestiva. La ripresa della fruibilità avviene in un momento di particolare attenzione per il patrimonio artistico locale.
Brilla di nuova luce il pannello in ceramica maiolicata di Diodoro Cossa dopo i lavori di restauro. L’opera d’arte è di nuovo fruibile al pubblico nel suo massimo splendore, in una doppia visione: di giorno, illuminata dai raggi del sole e di notte resa ancora più suggestiva con il ripristino.🔗 Leggi su Salernotoday.it
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