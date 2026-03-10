Avviato il restauro del pannello maiolicato di Diodoro Cossa

A Amalfi sono iniziati i lavori di restauro del pannello maiolicato di Diodoro Cossa, un'opera in ceramica che si trova sulla facciata di Palazzo San Benedetto, sede del Municipio. Le operazioni di conservazione sono state avviate per preservare l'antica decorazione, che rappresenta un elemento distintivo dell'edificio storico e si trova in posizione centrale sulla facciata.

Avviati ad Amalfi i lavori di restauro del pannello ceramico di Diodoro Cossa, l’opera in ceramica maiolicata che domina la facciata di Palazzo San Benedetto, storico edificio che ospita il Municipio della città. L’intervento consentirà di restituire all’opera la sua originaria bellezza policroma ed è finanziato con circa 30mila euro provenienti dall’imposta di soggiorno. Il restauro si inserisce nel più ampio progetto di recupero e valorizzazione del patrimonio storico e culturale del Comune di Amalfi. Il progetto di recupero del patrimonio cittadino. Dopo il recente restauro delle facciate del Palazzo di Città, per cui l’Amministrazione comunale ha investito complessivamente 730mila euro di fondi di bilancio, prosegue dunque il piano di riqualificazione dei beni culturali promosso dal sindaco D. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Avviato il restauro del pannello maiolicato di Diodoro Cossa Articoli correlati Amalfi, avviato il restauro al pannello maiolicato di Diodoro CossaL’opera d’arte, in ceramica maiolicata, illustra la storia prestigiosa dell’Antica Repubblica Marinara: il restauro è reso possibile grazie a circa... Leggi anche: Maltempo e danni a Salerno città: pannello si stacca e finisce in strada, intervengono i vigili del fuoco