Amalfi avviato il restauro al pannello maiolicato di Diodoro Cossa

A Amalfi sono iniziati i lavori di restauro del pannello maiolicato di Diodoro Cossa, che si trova all’interno di Palazzo San Benedetto, sede del Municipio. L’intervento mira a riportare l’opera alla sua originaria bellezza policroma. Il pannello è una delle opere più rappresentative della decorazione artistica del palazzo storico. I lavori sono stati avviati recentemente e proseguiranno secondo il programma stabilito.

L'opera d'arte, in ceramica maiolicata, illustra la storia prestigiosa dell'Antica Repubblica Marinara: il restauro è reso possibile grazie a circa 30mila euro provenienti dall'imposta di soggiorno Sarà restituito alla sua originaria bellezza policroma il pannello ceramico di Diodoro Cossa. Sono partiti, infatti, i lavori di restauro dell'opera d'arte che domina Palazzo San Benedetto, il prestigioso edificio storico e sede del Municipio di Amalfi. Si intensifica il progetto di recupero dei beni culturali e storici del Comune di Amalfi, guidato dal Sindaco Daniele Milano. Dopo il restauro delle facciate del Palazzo di Città, per cui l'Amministrazione ha investito complessivamente 730mila euro di fondi di bilancio comunale, i lavori proseguono per il restyling del pannello maiolicato, con un ulteriore investimento di circa 30mila euro.