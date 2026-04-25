A Firenze, si parla di come la scuola venga utilizzata per scopi diversi rispetto alla semplice formazione, con alcune segnalazioni di gruppi che individuano e indicano i loro bersagli durante assemblee scolastiche. La vicenda solleva dubbi sull’uso degli ambienti educativi e sulla presenza di attività di identificazione politica all’interno delle istituzioni scolastiche. La situazione viene monitorata in un momento in cui il ruolo della scuola come spazio di crescita viene messo in discussione.

Roma, 25 apr – La scuola come spazio di formazione o come terreno di schedatura politica? A Firenze la risposta sembra ormai scontata. L’assemblea dell’istituto Machiavelli-Capponi, andata in scena al Teatro Aurora di Scandicci, avrebbe dovuto affrontare il 25 aprile. Quella che doveva essere la solita minestra sulla “liberazione”, si è trasformata in qualcosa di molto più inquietante: una mappatura pubblica della destra fiorentina, con foto, sedi, riferimenti e indicazioni. A Firenze gli antifascisti schedano i nemici politici. “Apprendiamo con sconcerto che l’assemblea . si sia trasformata in una lista di proscrizione, con l’esposizione pubblica delle foto e degli identificativi dei militanti della destra fiorentina”, fa sapere in una nota Casaggì Firenze, realtà storica e radicata del movimentismo di destra nel capoluogo toscano.🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Altro che gruppi Telegram: “Firenze Antifascista” indica i bersagli in assemblea d’istituto

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