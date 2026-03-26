Un ragazzo di 13 anni ha condiviso su Telegram una diretta dell'aggressione alla sua insegnante, mostrando i momenti in cui entra nella scuola, sale le scale e attraversa il corridoio con la carta da parati gialla. In un successivo episodio, si è visto piangere in modo incontenibile durante una riunione con il personale scolastico. Sul suo profilo sono stati trovati riferimenti ai gruppi

Su Telegram ha caricato la diretta dell'agguato alla sua prof. Voleva che tutti assistessero alla "vendetta" che stava per compiere: lo si vede nel video imboccare l'ingresso della scuola, salire le scale e percorrere un lungo corridoio con la carta da parati gialla della scuola. L'ultimo frame prima dell'aggressione riprende Chiara Mocchi, 57 anni, insegnante di francese. Lo guarda dritta negli occhi. Forse il suo istinto le sta dicendo che il 13enne, con cui in passato c'era stato qualche diverbio a scuola, sta cercando proprio lei e non ha buone intenzioni. È seria, forse spaventata. Il resto del video è un susseguirsi di immagini confuse, ma nell'inquadratura spunta un coltello, quello usato per ferire al collo dalla docente. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'aggressione del 13enne alla prof, la videochiamata su Telegram, poi il pianto a dirotto in presidenza. E spunta l'ombra dei gruppi "incel"

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