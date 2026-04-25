Alternativa Comune ha annunciato la candidatura di Serena Marinelli come sindaco di Arezzo. La candidata si definisce pedagogista, progettista sociale e counselor relazionale. La presentazione è avvenuta il 25 aprile 2026, senza ulteriori dettagli sulla campagna o sul programma elettorale. La sua candidatura si inserisce nel quadro delle prossime elezioni amministrative della città.

Arezzo, 25 aprile 2026 – . «Sono Serena Marinelli: pedagogista, progettista sociale e counselor relazionale. Da vent’anni lavoro in prima linea per costruire percorsi di autonomia reale, mossa dalla profonda convinzione che la forza di una comunità si misura dalla sua ostinazione a non lasciare indietro nessuno. Coordino quotidianamente progetti complessi per le persone con disabilità e per le loro famiglie, un’esperienza che mi ha insegnato una lezione fondamentale: le risorse, da sole, sono inutili se manca una visione sistemica. Non basta "provare" a risolvere i problemi; è necessario mettere in rete tutti gli attori del territorio per provare a trasformare i bisogni in diritti e in risposte concrete.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alternativa comune presenta la candidata sindaco Marinelli

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